Отключение света и воды, ремонт дорог в Волгограде 18 июля

Отключение электроэнергии ждёт в субботу, 18 июля, жителей домов в двух районах Волгограда.
Как сообщается на сайте компании «Россети-Юг», света не будет на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе с 09:00 до 17:00, а также в Центральном районе на улицах ул. Коммунистическая, 18, 18а, 26а; Порт-Саида, 17, 13; Мира, 13; Комсомольская, 12, 14, 16, 18.
Новых отключений горячего водоснабжения с 18 июля «Концессиями теплоснабжения» не планируется. Холодной воды не будет в домах Ворошиловского и Кировского районов.
С 10:00 до 19:00 — на улицах Клинской, 32а, 33, 34, 35, и Профсоюзной, 5а из-за переврезки труб.
С 09:00 до 17:00 из-за смены пожарных гидрантов по адресам:
ул. 70-летия Победы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 21a, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 38, 40;
ул. Пожарского, 338, 338а, 338б, 305−313 (нечет), 325, к. 1−54, 344, 346, 348, 350, 352, к. 1−7;
ул. Санаторная, 2а, 2б, 2 г, 2 В, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10a, 12, 12а, 14, 16, 19, 18;
ул. Токарева, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
В Волгограде продолжатся работы по обустройству пешеходной зоны на улице Коммунистической, на площади Павших Борцов и Привокзальной площади, а также ремонт подмостового пространства Комсомольского моста.
Волгоградцам лучше держать свои автомобили подальше от мест ремонта: накануне машину одного из жителей мегаполиса поцарапали, когда рубили деревья на улице Коммунистической. Заранее о вырубке не предупредили, а когда ему позвонили, чтобы он убрал свой автомобиль — водитель предусмотрительно оставляет номер своего телефона под стеклом, горожанин был в поезде.
Останавливать работы не стали, в результате пострадал автомобиль. Мужчина обратился в полицию, сообщает v1.ru.