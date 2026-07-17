Отключение света и воды, ремонт дорог в Волгограде 18 июля

Волгоградцам лучше держать свои автомобили подальше от мест ремонта: накануне машину одного из жителей мегаполиса поцарапали, когда рубили деревья на улице Коммунистической. Заранее о вырубке не предупредили, а когда ему позвонили, чтобы он убрал свой автомобиль — водитель предусмотрительно оставляет номер своего телефона под стеклом, горожанин был в поезде.