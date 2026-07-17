Стало известно, по какой причине Зеленский мог уволить главу МО Украины Федорова

По данным издания, такая позиция Федорова привела к конфликту с влиятельными представителями политического и военного руководства Украины, в том числе с главкомом ВСУ Александром Сырским. Как утверждает один из собеседников, министр неоднократно обвинял украинский генштаб в том, что тот блокировал инициативы Минобороны. Также Федорову не нравилось, что штаб принимал решения, руководствуясь не профессиональными критериями, а личной лояльностью.