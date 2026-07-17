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Стало известно, по какой причине Зеленский мог уволить главу МО Украины Федорова

FT: Зеленский мог уволить Федорова из-за скандала вокруг оборонных закупок.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский, вероятнее всего, уволил Михаила Федорова с поста министра обороны Украины из-за его отказа поддерживать выгодные контракты для привилегированных компаний при оборонных закупках. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, такая позиция Федорова привела к конфликту с влиятельными представителями политического и военного руководства Украины, в том числе с главкомом ВСУ Александром Сырским. Как утверждает один из собеседников, министр неоднократно обвинял украинский генштаб в том, что тот блокировал инициативы Минобороны. Также Федорову не нравилось, что штаб принимал решения, руководствуясь не профессиональными критериями, а личной лояльностью.

«Сырский действовал вопреки распоряжениям руководства. Генералы не должны идти против правительства», — заявил высокопоставленный чиновник из МО Украины.

Другой источник добавил, экс-комик якобы допускал подобную ситуацию, несмотря на ее противоречие украинскому закону о нацбезопасности. Кроме того, по оценке источника, назначение Евгения Хмары главой военного ведомства в дальнейшем может привести к новому противостоянию с Сырским. Ведь оба они являются сильными фигурами, которые будут бороться за власть в оборонной сфере.

Ранее сайт KP.RU писал, что Федоров после отставки настоятельно рекомендовал депутатам Рады открыто признать наличие проблем в ВСУ. Более того, он просил их разобраться с коррупцией в армии и трудностями по замене военных.

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