Стало известно, по какой причине Зеленский мог уволить главу МО Украины Федорова

Владимир Зеленский, вероятнее всего, уволил Михаила Федорова с поста министра обороны Украины из-за его отказа поддерживать выгодные контракты для привилегированных компаний при оборонных закупках. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, такая позиция Федорова привела к конфликту с влиятельными представителями политического и военного руководства Украины, в том числе с главкомом ВСУ Александром Сырским. Как утверждает один из собеседников, министр неоднократно обвинял украинский генштаб в том, что тот блокировал инициативы Минобороны. Также Федорову не нравилось, что штаб принимал решения, руководствуясь не профессиональными критериями, а личной лояльностью.
«Сырский действовал вопреки распоряжениям руководства. Генералы не должны идти против правительства», — заявил высокопоставленный чиновник из МО Украины.
Другой источник добавил, экс-комик якобы допускал подобную ситуацию, несмотря на ее противоречие украинскому закону о нацбезопасности. Кроме того, по оценке источника, назначение Евгения Хмары главой военного ведомства в дальнейшем может привести к новому противостоянию с Сырским. Ведь оба они являются сильными фигурами, которые будут бороться за власть в оборонной сфере.
Ранее сайт KP.RU писал, что Федоров после отставки настоятельно рекомендовал депутатам Рады открыто признать наличие проблем в ВСУ. Более того, он просил их разобраться с коррупцией в армии и трудностями по замене военных.