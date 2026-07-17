Дима Билан сообщил, что выплатил кредит за «дом мечты» в Подмосковье

Российский певец Дима Билан в пятницу, 17 июля, сообщил, что полностью выплатил кредит, который он взял для покупки особняка в Московской области. Артист отметил, что переехал в новый дом только пару месяцев назад, но при этом сразу почувствовал, что наконец нашел «место силы».
— Такая плита с меня свалилась тяжелейшая! Я рад и счастлив, потому что очень долго искал место своей мечты, силы, атмосферы и легкости. Все получилось! — рассказал Билан в беседе с изданием Starhit.ru.
Также он показал интерьер своего дома, в частности кухню, и сыграл на рояле, передает Telegram-канал издания.
В феврале на пресс-подходе в рамках шоу «Я просто люблю тебя» Дима Билан заявил, что исполнил свою мечту и приобрел дом у реки. По словам артиста, для этого ему пришлось выставить на продажу два дома и взять кредит для особняка мечты. Исполнитель также рассказал, что обустроил в своем новом жилье бассейн, где он восстанавливается после концертов.
1 февраля 2025 года стало известно, что российский актер Александр Петров стал владельцем дома в престижном жилом комплексе, расположенном между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе.