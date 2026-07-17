Дима Билан сообщил, что выплатил кредит за «дом мечты» в Подмосковье

В феврале на пресс-подходе в рамках шоу «Я просто люблю тебя» Дима Билан заявил, что исполнил свою мечту и приобрел дом у реки. По словам артиста, для этого ему пришлось выставить на продажу два дома и взять кредит для особняка мечты. Исполнитель также рассказал, что обустроил в своем новом жилье бассейн, где он восстанавливается после концертов.