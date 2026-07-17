Участники экспедиции из Малайзии и Сингапура прибыли в Волгоград

Волгоград встретил участников международного автопробега. 24 путешественника из Сингапура и Малайзии прибыли в город-герой в рамках трансконтинентальной экспедиции, организованной Автомобильной ассоциацией Сингапура при поддержке Центра стратегических разработок и бренда Discover Russia.