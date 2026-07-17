Чувствительность инфракрасных сенсоров повысили в 100 тыс. раз

Разработка, по мысли ее авторов, открывает путь к созданию новых компактных и чувствительных инфракрасных сенсоров, оптических чипов и детекторов излучения. Такие устройства могут найти применение в медицине для диагностики, в системах безопасности, в промышленности и в научных исследованиях. Технология позволяет создавать фотодетекторы прямо на существующих элементах электроники, что упрощает их интеграцию в реальные устройства.