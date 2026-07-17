В Татарстане определили 79 сел и деревень, в которых появятся станции связи

Новые базовые станции установят в деревнях и селах в Агрызском, Балтасинском, Кукморском, Сабинском и других районах. В населенных пунктах, где появятся интернет и связь, живут от 100 до 500 человек. Благодаря программе местные жители будут оставаться на связи с родными, учиться и работать онлайн. Они смогут пользоваться телемедицинскими и государственными услугами, банковскими приложениями и любыми цифровыми сервисами вне зависимости от места жительства.