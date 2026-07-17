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В Татарстане определили 79 сел и деревень, в которых появятся станции связи

Они расположены в 30 районах республики.

Качественная связь и скоростной мобильный интернет появятся в 79 селах и деревнях в 30 районах Татарстана до конца года. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

Новые базовые станции установят в деревнях и селах в Агрызском, Балтасинском, Кукморском, Сабинском и других районах. В населенных пунктах, где появятся интернет и связь, живут от 100 до 500 человек. Благодаря программе местные жители будут оставаться на связи с родными, учиться и работать онлайн. Они смогут пользоваться телемедицинскими и государственными услугами, банковскими приложениями и любыми цифровыми сервисами вне зависимости от места жительства.

Напомним, что в 2025 году по программе «Устранение цифрового неравенства» в Татарстане построили 159 базовых станций в 42 районах. Тогда доступ к высокоскоростному интернету получили больше 33 тыс. жителей республики.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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