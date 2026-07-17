В Минпросвещения рассказали о результатах ЕГЭ в 2026 году

Более 10 тысяч работ на ЕГЭ-2026 получили максимальные 100 баллов. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090», — резюмировал Кравцов, подводя итоги ЕГЭ-2026 года.
ЕГЭ начался 1 июня и завершился «президентскими днями» для пересдачи одного предмета. Отмечается, что некоторые выпускники школ воспользовались своим правом и пересдали экзамены.
Ранее сообщалось, что школьник из Москвы набрал по математике 99 баллов, но решил пройти испытания повторно. Он подал документы, снова сдал тест и получил уже 100-бальный результат. Сам выпускник говорит, что вряд ли смог бы смириться с прошлым результатом. Ему не хватило одного балла, потому что он допустил одну ошибку из-за невнимательности.