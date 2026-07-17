В Минпросвещения рассказали о результатах ЕГЭ в 2026 году

Ранее сообщалось, что школьник из Москвы набрал по математике 99 баллов, но решил пройти испытания повторно. Он подал документы, снова сдал тест и получил уже 100-бальный результат. Сам выпускник говорит, что вряд ли смог бы смириться с прошлым результатом. Ему не хватило одного балла, потому что он допустил одну ошибку из-за невнимательности.