Плющенко запросил грант в 24 миллиона рублей для патриотического ледового шоу

Академия фигурного катания спортсмена Евгения Плющенко запросила грант в 24,1 миллиона рублей для постановки «патриотического» ледового шоу с акцентом на «духовно-нравственных ценностях». Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил Telegram-канал Baza.
Согласно документу, постановка должна продвигать «традиционные духовно-нравственные ценности русского народа», объединять поколения и защищать детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне».
По информации канала, когда стало известно о переходе сына Плющенко Александра в сборную Азербайджана, академия спортсмена уже получила два миллиона рублей из бюджета от Училища олимпийского резерва № 1.
Ранее Плющенко уточнил, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение звездной семьи является адекватным и обоснованным. Сам Александр Плющенко заявил, что, несмотря на переход, он остается русским. В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «нормальный русский человек никогда не поменяет свою страну».