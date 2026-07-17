Плющенко запросил грант в 24 миллиона рублей для патриотического ледового шоу

Ранее Плющенко уточнил, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение звездной семьи является адекватным и обоснованным. Сам Александр Плющенко заявил, что, несмотря на переход, он остается русским. В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «нормальный русский человек никогда не поменяет свою страну».