Что происходит на рынке недвижимости и как устроены ЗПИФы

[01:39] Падение рынка без отскоков.
[07:35] «Валюта — не для спекуляций».
[12:53] Дивидендные отсечки и гэпы.
[19:33] Стоит ли ставить на отскок?
[26:33] Какие акции «бодры» сегодня.
[33:40] Почему стоит отдохнуть от торгов.
[36:42] Одна трейдерская идея.
Текущее падение рынка не столько тревожно, сколько непонятно, полагает трейдер Андрей Чеберяченко. Рынок падает без отскоков, а индекс Мосбиржи «пока еще не упал», его держат крупные «индексообразующие» компании, такие как Сбербанк, «Яндекс» и Ozon.
Андрей Чеберяченко советует не шортить индекс или бумаги из него на текущих уровнях, поскольку сейчас «в любой момент можем попасть на какой-то отскок». Основная задача сейчас — переждать дивидендные отсечки Сбербанка, ВТБ, «Дом.РФ» и «Ростелекома». По мнению эксперта, лучший инвестиционный инструмент на данный момент — это LQDT.
Сейчас на акции давят маржинальные позиции и сокращение плечей, предположил трейдер и автор проекта Linmath Олег Бочкарев в эфире Радио РБК. Вполне вероятно, что самые низкие уровни по индексу Мосбиржи будут в выходные, 18 и 19 июля. В эти дни трейдер планирует докупать акции.