Что происходит на рынке недвижимости и как устроены ЗПИФы

Андрей Чеберяченко советует не шортить индекс или бумаги из него на текущих уровнях, поскольку сейчас «в любой момент можем попасть на какой-то отскок». Основная задача сейчас — переждать дивидендные отсечки Сбербанка, ВТБ, «Дом.РФ» и «Ростелекома». По мнению эксперта, лучший инвестиционный инструмент на данный момент — это LQDT.