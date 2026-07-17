Суд арестовал блогера Илью Ремесло по делу о распространении фейков

Ремесло — блогер, автор расследований и общественный деятель, получивший известность как один из самых активных критиков представителей оппозиции. В последние годы он регулярно направлял обращения в государственные органы и выступал с жалобами на лиц, признанных иностранными агентами. В середине марта Ремесло неожиданно выступил с критикой руководства страны, после чего на 30 дней был помещён в психиатрическую больницу.