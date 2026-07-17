Большинство ростовчан при поиске работы рассчитывают только на себя

Размер текущего заработка тоже диктует свои стратегии. Граждане с доходом до 100 тысяч рублей в вопросах трудоустройства рассчитывают на родителей, других родственников и супругов чаще, чем те, кто зарабатывает больше. Опрошенные с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей склонны доверять однокурсникам. Жители города с доходом от 150 тысяч рублей в основном полагаются на друзей, коллег, а также на авторитет бывшего руководства.