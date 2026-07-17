Минобороны: Силы ПВО сбили 105 беспилотников ВСУ за 12 часов

В период с 08:00 до 20:00 пятницы, 17 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 105 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны, а также Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — передает ТАСС.
За прошедшую неделю отечественные силы ПВО сбили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник. Всего с начала СВО российские войска уничтожили 673 украинских самолета, 284 вертолета, 183 156 дрона, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 183 танка и других боевых бронированных машин.
В ночь с 16 на 7 июля системы ПВО ликвидировали 243 дрона ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей.