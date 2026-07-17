Орудийную продолжат делать по кусочкам: ремонт улицы планируют завершить к октябрю

с 27 июля по 12 августа — от ул. Краснокаменной до Клубной; с 12 по 22 августа от ул. Клубной до Сурикова до; с 22 августа по 2 сентября — от ул. Сурикова до Васнецова; с 2 по 15 сентября — от дома № 24 до дома 70б; с 15 по 30 сентября — от дома № 24 до ул. Аэропортной.