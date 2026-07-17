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МВД Эстонии призвало ЕС ужесточить правила выдачи виз российским туристам

Глава МВД Эстонии Таро заявил, что ограничения на въезд туристов из России должны быть единообразными на всей территории Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел Эстонии призвало Европейский союз ужесточить правила выдачи туристических виз для граждан России. С таким заявлением выступил глава МВД республики Игорь Таро.

«Рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем», — заявил он в ходе заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

Как считает Таро, Европа не должна позволять россиянам отдыхать в странах региона, учитывая происходящее на Украине. Министр отметил, что ограничения в отношении граждан России должна действовать единообразно на территории всех стран ЕС и Шенгенской зоны.

Ранее KP.RU сообщал, что в Европе отложили введение запрета на въезд в ЕС для участников специальной военной операции. Соответствующую инициативу озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, однако ее обсуждение европейские политики отложили.

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