МВД Эстонии призвало ЕС ужесточить правила выдачи виз российским туристам

Министерство внутренних дел Эстонии призвало Европейский союз ужесточить правила выдачи туристических виз для граждан России. С таким заявлением выступил глава МВД республики Игорь Таро.
«Рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем», — заявил он в ходе заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.
Как считает Таро, Европа не должна позволять россиянам отдыхать в странах региона, учитывая происходящее на Украине. Министр отметил, что ограничения в отношении граждан России должна действовать единообразно на территории всех стран ЕС и Шенгенской зоны.
Ранее KP.RU сообщал, что в Европе отложили введение запрета на въезд в ЕС для участников специальной военной операции. Соответствующую инициативу озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, однако ее обсуждение европейские политики отложили.