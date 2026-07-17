ФАС предложила изменить правила возврата ж/д билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект новых правил возврата железнодорожных билетов, сообщила пресс-служба ведомства.
Проект приказа предусматривает отказ от государственного регулирования сбора за возврат неиспользованных железнодорожных билетов. В случае его принятия перевозчики смогут самостоятельно устанавливать размер платы, но не более 10% от стоимости неиспользованного проездного документа.
В ФАС напомнили, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса размер сбора был снижен до минимального уровня. По данным перевозчиков, это привело к росту числа возвратов более чем втрое по сравнению с допандемийным периодом.
В 2025 году пассажиры вернули свыше 25 млн билетов, из которых повторно были выкуплены лишь 5,9 млн мест, а около 9 млн остались непроданными. Более половины возвратов были оформлены менее чем за пять дней до отправления поезда, говорится в сообщении.
Перевозчики используют механизм листа ожидания, однако, по оценке службы, этого недостаточно. «Принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса», — сообщили в ФАС.
В ведомстве добавили, что инициативу поддержали члены Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».
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