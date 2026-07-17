ФАС предложила изменить правила возврата ж/д билетов

В 2025 году пассажиры вернули свыше 25 млн билетов, из которых повторно были выкуплены лишь 5,9 млн мест, а около 9 млн остались непроданными. Более половины возвратов были оформлены менее чем за пять дней до отправления поезда, говорится в сообщении.