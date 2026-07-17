226 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Нижегородской области

В Нижегородской области подвели окончательные итоги ЕГЭ-2026. В этом году максимальные 100 баллов хотя бы по одному предмету получили 226 выпускников — это более чем на 60% больше, чем годом ранее, когда таких ребят было 139. Кроме того, 23 школьника стали двухсотбалльниками, а один выпускник сумел набрать 300 баллов сразу по трем экзаменам. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.