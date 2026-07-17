Наводнения станут нормой в России в ближайшие несколько лет

Очаг опасности смещается и в центральную часть страны, где проливные дожди уже провоцируют подтопления. Как объяснил учёный, рост температуры ведёт к усиленному испарению с поверхности океана, а значит, влаги в атмосфере становится больше — и она возвращается на землю в виде ливней. Ещё один тревожный индикатор — увеличение водности крупных рек: Обь, Енисей, Амур и Лена ежегодно прибавляют по 0,5 процента объёма.