Наводнения станут нормой в России в ближайшие несколько лет

Доктор технических наук РУДН Владимир Тетельмин предупредил, что в ближайшие 30−40 лет экстремальные паводки могут перестать быть редкостью для нашей страны и превратиться в регулярное сезонное явление. Причиной тому служат глобальные климатические сдвиги, пишет Telegram-канал SHOT.
Наиболее ощутимо изменения затронут Урал, Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ. Если раньше самые серьёзные наводнения случались в основном в бассейне Амура, то теперь всё чаще страдают Оренбургская, Курганская, Свердловская области и Башкирия. Ещё 20−30 лет назад столь сильные осадки в этих местах фиксировались крайне редко.
Очаг опасности смещается и в центральную часть страны, где проливные дожди уже провоцируют подтопления. Как объяснил учёный, рост температуры ведёт к усиленному испарению с поверхности океана, а значит, влаги в атмосфере становится больше — и она возвращается на землю в виде ливней. Ещё один тревожный индикатор — увеличение водности крупных рек: Обь, Енисей, Амур и Лена ежегодно прибавляют по 0,5 процента объёма.
По прогнозам климатологов, к концу века средняя температура на планете может подняться на 2,6 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Если потепление продолжится, аномальные осадки и паводки войдут в привычку для многих регионов России. Уже сейчас число опасных природных явлений в стране заметно выросло и ежегодно увеличивается примерно на 20 случаев.
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