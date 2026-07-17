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Экс-глава облкомтарифов Петр Секретов скончался на 90-м году

Ушел из жизни Петр Леонтьевич Секретов, почетный энергетик и заслуженный.

Ушел из жизни Петр Леонтьевич Секретов, почетный энергетик и заслуженный работник Волгоградской области, являвшийся на протяжении более чем десяти лет руководителем региональной службы по тарифам. Печальную новость сообщили в комитете тарифного регулирования.

Возглавляемая Петром Леонтьевичем региональная служба по тарифам долгие годы была образцом командной работы. Непререкаемый авторитет и богатейший жизненный опыт выделяли Петра Секретова из огромного числа управленцев. За высокий профессионализм и вклад в социально-экономическое развитие региона он неоднократно удостаивался государственных и ведомственных наград. В частности, был отмечен медалью «За доблестный труд на благо Волгоградской области».

Церемония прощания с Петром Леонтьевичем Секретовым состоится 19 июля в 11:00 на Димитриевском кладбище.

Фото комитета тарифного репгулирования.