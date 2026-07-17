Экс-глава облкомтарифов Петр Секретов скончался на 90-м году

Возглавляемая Петром Леонтьевичем региональная служба по тарифам долгие годы была образцом командной работы. Непререкаемый авторитет и богатейший жизненный опыт выделяли Петра Секретова из огромного числа управленцев. За высокий профессионализм и вклад в социально-экономическое развитие региона он неоднократно удостаивался государственных и ведомственных наград. В частности, был отмечен медалью «За доблестный труд на благо Волгоградской области».