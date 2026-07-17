Детская книга The World’s Game предсказала финал ЧМ‑2026

В описании книги говорится, что это яркая иллюстрированная история о футболе и его поклонниках по всему миру, идеально подходящая для Чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Автор показывает, как на одном поле играют две команды, а болельщики следят за матчами как на стадионе, так и дома. Иллюстрации и диалоги создают атмосферу радости, азарта и единения, подчёркивая, как спорт объединяет людей.