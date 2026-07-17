Бастрыкин возбудил дело против судьи из Калининградской области за взятку

Ранее, весной этого года, Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против мировой судьи в отставке из города Кропоткина Краснодарского края Светланы Степаненко. Ее подозревали в получении взятки. По версии следствия, в 2025 году она через судебного пристава получила 10 тыс. руб. и 50 тыс. руб. за перенос заседания по делу о лишении прав. Первую сумму передали наличными у здания суда, вторую — перевели на карту родственницы пристава.