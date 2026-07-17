Бастрыкин возбудил дело против судьи из Калининградской области за взятку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по факту получения взятки за вынесение судебного решения, сообщила пресс-служба СК.
«Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по п. “в” ч. 5 ст. 290 УК», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2024 году ответчица по арбитражному делу передала судье через троих посредников 1 млн руб. в качестве первой части взятки. Деньги предназначались за вынесение решения в ее пользу.
Сразу после передачи взятки один из посредников был задержан сотрудниками УФСБ по Калининградской области. Общая сумма вознаграждения должна была составить 2 млн руб., из которых 500 тыс. руб. предназначались непосредственно Ефименко.
В отношении всех троих посредников уже вынесены обвинительные приговоры, вступившие в силу. Расследование продолжается.
Сергей Ефименко — судья Арбитражного суда Калининградской области. Он был назначен на должность указом президента России от 24 августа 2009 года без ограничения срока полномочий. Входит в состав судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Помощник судьи — Андрей Юрченко.
Ранее, весной этого года, Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против мировой судьи в отставке из города Кропоткина Краснодарского края Светланы Степаненко. Ее подозревали в получении взятки. По версии следствия, в 2025 году она через судебного пристава получила 10 тыс. руб. и 50 тыс. руб. за перенос заседания по делу о лишении прав. Первую сумму передали наличными у здания суда, вторую — перевели на карту родственницы пристава.
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