В Ботаническом саду Ростова планируют создать парадный въезд

В следующем году Ботанический сад ЮФУ отметит вековой юбилей. Глава администрации Ростова Александр Скрябин назвал его уникальным учреждением и крупнейшим научным, образовательным и просветительским центром на юге страны, каким может похвастаться далеко не каждый город.
— Здесь собран один из самых больших коллекционных фондов растений в нашей стране, — отметил он.
При этом сейчас жителям и гостям города бывает сложно даже отыскать вход на территорию. Чтобы решить эту проблему, профильным службам поручили проработать создание парадного въезда, обустроить удобную остановку общественного транспорта, расширить парковку и полностью привести в порядок входную группу.
Кроме того, специалисты рассмотрят вопрос об обустройстве в парке специальной экологической тропы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Ландшафтный пожар тушат в районе села Покровское в Ростовской области.