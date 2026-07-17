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В Ботаническом саду Ростова планируют создать парадный въезд

В Ростове у Ботанического сада расширят парковку.

Источник: Комсомольская правда

В следующем году Ботанический сад ЮФУ отметит вековой юбилей. Глава администрации Ростова Александр Скрябин назвал его уникальным учреждением и крупнейшим научным, образовательным и просветительским центром на юге страны, каким может похвастаться далеко не каждый город.

— Здесь собран один из самых больших коллекционных фондов растений в нашей стране, — отметил он.

При этом сейчас жителям и гостям города бывает сложно даже отыскать вход на территорию. Чтобы решить эту проблему, профильным службам поручили проработать создание парадного въезда, обустроить удобную остановку общественного транспорта, расширить парковку и полностью привести в порядок входную группу.

Кроме того, специалисты рассмотрят вопрос об обустройстве в парке специальной экологической тропы.

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