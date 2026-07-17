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В Подмосковье загорелся ангар на площади 4 тыс. кв. м

Пожар в швейном цеху в Серпухове В подмосковном Серпухове загорелся ангар на Полевой улице.

Источник: РБК

Пожар в швейном цеху в Серпухове.

В подмосковном Серпухове загорелся ангар на Полевой улице. Об этом РБК сообщили в региональном МЧС.

«Горит ангар по адресу Полевая, 1. Люди вышли до прибытия пожарных подразделений, вот-вот пожар локализуют», — рассказали в ведомстве.

Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

По данным телеграм-канала 112, площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. м. Как пишет канал, в загоревшемся ангаре находится предприятие по производству одежды.

Утром 17 июля в подмосковных Бронницах произошел пожар на территории промзоны в Производственном проезде. По данным МЧС Московской области, к моменту прибытия пожарных огонь уже повредил несколько машин, среди которых были бензовозы. Площадь возгорания достигла 3,1 тыс. кв. м.

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