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Звездам «Аншлага» Данильцу и Моисеенко запретили въезд в Латвию

Народным артистам Украины, звездам юмористической программы «Аншлаг» Владимиру Данильцу и Владимиру Моисеенко запретили въезд в Латвию. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила глава Министерства иностранных дел (МИД) европейской страны Байба Браже.

Народным артистам Украины, звездам юмористической программы «Аншлаг» Владимиру Данильцу и Владимиру Моисеенко запретили въезд в Латвию. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила глава Министерства иностранных дел (МИД) европейской страны Байба Браже.

— Я приняла решение включить Владимира Моисеенко и Владимира Данильца в список персон нон грата и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок, — написала министр в социальной сети X.

По словам Браже, соответствующее решение было принято на основании латвийского закона об иммиграции.

6 февраля комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой специальной военной операции на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. Позднее в СМИ сообщили, что юморист отказался от бесплатной депортации в Дубай из-за требования лететь в наручниках и приобрел билет на рейс в Казахстан.

В апреле глава МИД Польши Радослав Сикорский запретил въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту. Он также назвал артиста фашистом и заявил, что его «место — в тюрьме».

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