Звездам «Аншлага» Данильцу и Моисеенко запретили въезд в Латвию

6 февраля комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой специальной военной операции на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. Позднее в СМИ сообщили, что юморист отказался от бесплатной депортации в Дубай из-за требования лететь в наручниках и приобрел билет на рейс в Казахстан.