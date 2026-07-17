Звездам «Аншлага» Данильцу и Моисеенко запретили въезд в Латвию

— Я приняла решение включить Владимира Моисеенко и Владимира Данильца в список персон нон грата и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок, — написала министр в социальной сети X.
По словам Браже, соответствующее решение было принято на основании латвийского закона об иммиграции.
6 февраля комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой специальной военной операции на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. Позднее в СМИ сообщили, что юморист отказался от бесплатной депортации в Дубай из-за требования лететь в наручниках и приобрел билет на рейс в Казахстан.
В апреле глава МИД Польши Радослав Сикорский запретил въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту. Он также назвал артиста фашистом и заявил, что его «место — в тюрьме».