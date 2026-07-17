Главные новости за неделю 13 — 17 июля 2026 года

Трамп обвинил Китай в похищении данных 220 млн избирателей
ВС РФ нанесли серию ударов по украинским портам
С 11 по 17 июля Вооруженными силами РФ было нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. В результате атак поражены 24 морских судна (сухогрузы, паромы, контейнеровозы, танкер и др.), а также объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский.
Премьером Украины назначили Сергея Корецкого
Сергей Корецкий, новый глава украинского кабмина, имеет незначительный опыт политике, но считается опытным технократом, способным разруливать кризисы, особенно в энергетическом секторе, пишет французская газета Le Monde.
Энди Бернем стал новым лидером Лейбористской партии
Эндрю (Энди) Бернем, прозванный «королем Севера», в пятницу стал новым лидером Лейбористской партии на безальтернативной основе. В понедельник, 20 июля, король Карл III утвердит его в должности главы кабмина. Стоит ли рассчитывать на смену курса нового британского правительства в отношении России?
Главный инженер ЗАЭС погиб в результате атаки дрона
О смерти Александра Яковлева сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, украинский дрон ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара. Водитель авто также погиб. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил случившееся и назвал атаку угрозой ядерной безопасности.