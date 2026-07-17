Вернули гимн и флаг: Россиян допустили к турнирам в ещё одном виде спорта

Напомним, Исполком МОК отменил свои рекомендации международным спортивным федерациям, которые с 2022—2023 годов предусматривали ограничения на участие российских и белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях. Одновременно МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. В комитете подчеркнули, что прежние рекомендации больше не являются актуальными, а дальнейшие решения о допуске спортсменов, команд, использовании национальной символики и условиях участия теперь должны принимать сами международные федерации в соответствии со своими правилами и Олимпийской хартией.