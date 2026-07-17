Украинским звёздам «Аншлага» — дуэту «Кролики» — запретили въезд в Латвию

Моисеенко и Данилец — народные артисты Украины, выступающие на двух языках, русском и украинском. Однако их активная пророссийская позиция не осталась незамеченной: она вызвала резонанс и гнев в Латвии. Коллектив появился в Киеве в 1987 году благодаря режиссёру Укрконцерта Евгению Перебийносу. Название же дуэта родилось из миниатюры Владимира Перцова «Кролики — это не только ценный мех», которую минский автор написал в 1986 году.