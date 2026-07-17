Суд арестовал блогера Илью Ремесло по делу о фейках о ВС России

Басманный суд Москвы арестовал блогера Ильи Ремесло в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Бадамшина.
«Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на 1 месяц 30 суток», — говорится в сообщении.
Уточняется, что защита Ремесло намерена обжаловать решение суда. Ранее следствие запросило отправить блогера под стражу почти на два месяца.
Ранее KP.RU сообщал, что Илья Ремесло был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотиву политической ненависти. При этом сам блогер свою вину не признает.