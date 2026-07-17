Суд арестовал блогера Илью Ремесло по делу о фейках о ВС России

Ранее KP.RU сообщал, что Илья Ремесло был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотиву политической ненависти. При этом сам блогер свою вину не признает.