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Суд арестовал блогера Илью Ремесло по делу о фейках о ВС России

Обвиняемый в распространении фейков о ВС России блогер Илья Ремесло заключен под стражу почти на на 1 месяц и 30 суток.

Источник: Комсомольская правда

Басманный суд Москвы арестовал блогера Ильи Ремесло в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Бадамшина.

«Суд постановил заключить Илью Ремесло под стражу на 1 месяц 30 суток», — говорится в сообщении.

Уточняется, что защита Ремесло намерена обжаловать решение суда. Ранее следствие запросило отправить блогера под стражу почти на два месяца.

Ранее KP.RU сообщал, что Илья Ремесло был задержан правоохранительными органами в Санкт-Петербурге. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотиву политической ненависти. При этом сам блогер свою вину не признает.