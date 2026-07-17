В Калининграде планируют закрыть движение на ул. Баженова

С 27 июля по 15 сентября планируют перекрыть участок от ул. Кутаисской до Миклухо-Маклая, с 15 сентября по 10 ноября — от Миклухо-Маклая до Тульской, с 10 ноября по 30 декабря 2026 года — от Тульской до Бакинской и участку ул. Бакинской в районе дома № 24.