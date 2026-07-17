Под Ростовом матери двоих детей из-за формальных причин отказали в выплатах

Прокуратура Семикаракорского района Ростовской области помогла матери двоих детей добиться положенных денег, которые ей не захотели выплачивать. Надзорное ведомство начало проверку после того, как местная жительница пожаловалась на несправедливый отказ в назначении пособия.
Как выяснилось, женщина подала заявление на ежемесячное пособие по рождению и воспитанию детей.
— Однако ей отказали по чисто формальным причинам, — сказали в ведомстве.
После того как в ситуацию вмешались прокуроры, права матери полностью восстановили. Семье сразу же оформили выплаты и пересчитали долг. В итоге женщине вернули всю положенную сумму — почти 400 тысяч рублей.
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