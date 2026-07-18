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Более 3000 уральских металлургов получили досрочную пенсию к празднику

На Урале металлургам досрочно назначили пенсии.

Источник: Комсомольская правда

На Среднем Урале к профессиональному празднику металлургов были досрочно назначены страховые пенсии по старости Их получили 3000 специалистов цехов с вредными и тяжелыми условиями труда. Об этом информирует пресс-служба Отделения Социального Фонда России.

— Металлургическое производство связано с высокими температурами и тяжелыми условиями труда. Таким образом, досрочный выход на заслуженный отдых — важная мера поддержки для специалистов, — рассказали представители.

Досрочно выйти на пенсию могут работники вредных производств. Мужчины из «горячих» цехов отправляются на пенсию в 50 лет, а женщины — в 45 лет. На вспомогательных производствах — в 55 и 50 лет соответственно.