Будущие врачи вышли на смену: В Склифе стартовал сезон медотрядов

Перед открытием гостям показали приёмное отделение Флагманского центра. Уже работающие там ребята рассказали, чему научились и почему выбрали Склиф. По телемосту к мероприятию присоединились более 1250 учащихся профильных вузов и колледжей. Этим летом они будут задействованы в трудовых проектах в разных городах страны.