Будущие врачи вышли на смену: В Склифе стартовал сезон медотрядов

Молодых медиков здесь принимают с 2023 года. На рабочих местах они получают практический опыт и перенимают знания у старших коллег. В церемонии участвовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Перед открытием гостям показали приёмное отделение Флагманского центра. Уже работающие там ребята рассказали, чему научились и почему выбрали Склиф. По телемосту к мероприятию присоединились более 1250 учащихся профильных вузов и колледжей. Этим летом они будут задействованы в трудовых проектах в разных городах страны.
Такая практика помогает участникам закрепить знания и ближе познакомиться с системой экстренной помощи.
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