Боец UFC Волкан Оздемир дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг

Сам атлет признал вину. Он объяснил, что последовал совету врача, но осознает последствия. «Как спортсмен высокого уровня, я несу ответственность за все, что принимаю. Я совершил ошибку и полностью беру на себя ответственность за нее», — заявил Оздемир.