Подросток, находящийся в СИЗО в Москве, набрал более 300 баллов на ЕГЭ-2026

«На протяжение двух лет он учился по школьной программе, находясь в следственном изоляторе. С его слов, за время содержания под стражей он очень увлекся историей России, поэтому на ЕГЭ решил сдать именно ее и набрал 91 балл. Математику молодой человек сдал на 78 баллов, обществознание — на 72 балла и русский язык — на 63 балла», — рассказал председатель комиссии.