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В полях под Волгоградом силовики задержали нелегалов-иностранцев

В Городищенском районе правоохранители совместно с коллегами из регионального управления.

В Городищенском районе правоохранители совместно с коллегами из регионального управления ФСБ провели рейд по выявлению лиц, нарушающих миграционное законодательство. Силовики нагрянули на склады и в поля Грачевского сельского поселения. В отдел полиции были доставлены 26 иностранных граждан, из которых двое привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию.

Кроме этого, в отношении одно мигранта принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации с закрытием въезда на 5 лет на территорию страны. Правоохранители также займутся расследованием деятельности работодателя, незаконно привлекшего к работе иностранных граждан.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.