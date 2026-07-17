В полях под Волгоградом силовики задержали нелегалов-иностранцев

В Городищенском районе правоохранители совместно с коллегами из регионального управления ФСБ провели рейд по выявлению лиц, нарушающих миграционное законодательство. Силовики нагрянули на склады и в поля Грачевского сельского поселения. В отдел полиции были доставлены 26 иностранных граждан, из которых двое привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию.