18 июля в Ростовской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность

18 июля, на территории Дона сохранится сухая и тёплая погода. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5-й класс) как в столице региона, так и в ряде районов области. В областном центре ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 6−11 м/с. Ночью температура воздуха опустится до комфортных 13…15°C, а в дневные часы воздух прогреется до 27…29°C.В целом по региону характер погоды останется схожим: переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северной четверти сохранит скорость 6−11 м/с. Ночные температуры составят 11…16°C, однако в отдельных районах столбики термометров могут опускаться до +6°C. Днём ожидается 24…29°C тепла. Метеорологи и спасатели акцентируют внимание на крайне сложной пожарной обстановке. Чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) прогнозируется в отдельных северо-западных, северо-восточных и южных районах области, а также в Приазовье. Местами в этих же зонах ожидается высокая пожароопасность (4-й класс).В связи с этим жителей и гостей региона настоятельно призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности, воздержаться от разведения открытого огня и сжигания сухой травы, а также быть предельно осторожными при обращении с огнём на природных территориях.