Власти: из-за велосипедных «Летних стартов» в Калининграде перекроют три улицы

18 и 19 июля для обеспечения безопасности проведения первенства и чемпионата Калининградской области по велосипедному спорту «Летние старты» закроют для проезда Кленовую аллею и прилегающие улицы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Движение всех видов транспорта по Кленовой аллее, улице Энтузиастов и Технологической будет перекрыто 18 и 19 июля с 8:00 до 15:00. Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, Региональную общественную организацию “Федерация велосипедного спорта Калининградской области”», — говорится в сообщении.
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