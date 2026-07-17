Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти: из-за велосипедных «Летних стартов» в Калининграде перекроют три улицы

Ограничения будут действовать 18 и 19 июля.

18 и 19 июля для обеспечения безопасности проведения первенства и чемпионата Калининградской области по велосипедному спорту «Летние старты» закроют для проезда Кленовую аллею и прилегающие улицы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Движение всех видов транспорта по Кленовой аллее, улице Энтузиастов и Технологической будет перекрыто 18 и 19 июля с 8:00 до 15:00. Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, Региональную общественную организацию “Федерация велосипедного спорта Калининградской области”», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше