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На Украине Зеленского обязали не высовываться: ему запрещают публичные выступления

Спецслужбы Украины обязали Зеленского минимизировать публичные выступления.

Источник: Комсомольская правда

Спецслужбы Украины обязали Владимира Зеленского свести к минимуму публичные выступления из-за высоких рисков покушения. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах России.

Источник заявил, что такие меры приняты не только из-за общей угрозы безопасности, но и из-за нестабильной ситуации внутри Украины. Как известно, сейчас в стране активно проходят акции протестов.

«Главу киевского режима обязали минимизировать свои публичные выступления, которые теперь проходят исключительно с бронированными стеклами», — отметил собеседник.

По данным источника, украинские спецслужбы испытывают трудности с получением своевременной информации о потенциальных угрозах. Поэтому они решили, что будет лучше, если Зеленский пока перестанет выходить на публику.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявлял, что лидер киевского режима более не нужен своим западным хозяевам. Совсем скоро они от него избавятся.

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