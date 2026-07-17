Жители латвийской Юрмалы засняли Аллу Пугачеву в черном наряде

Жители латвийской Юрмалы засняли на улицах города российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву. Для прогулки она выбрала черный топ, рубашку и брюки, а также минимальное количество макияжа.
Несколько местных жителей узнали исполнительницу и поговорили с ней, а некоторые стали снимать певицу на камеру. Увидев это, она прикрыла лицо большими солнцезащитными очками, передает журнал «Voice».
9 июля Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* заметили во время прогулки по латвийской Юрмале. Ранее стало известно, что пара приехала в страну из-за фестиваля певицы Лаймы Вайкуле. Организаторы мероприятия отметили, что присутствие исполнительницы могло бы существенно подогреть интерес публики.
15 июля Лайма Вайкуле рассказала, что встречается с Аллой Пугачевой в Юрмале почти каждый день. Они занимаются спортом, проветривают голову и «успокаивают сердце», чтобы оно билось ровно и спокойно, несмотря на «несправедливые вещи вокруг».
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.