Лидер киевского режима Владимир Зеленский пообещал Варшаве рассекретить архивы с информацией о Волынской резне. О своей готовности передать важные данные он рассказал в соцсети Х.
По его словам, Киев недавно провел переговоры с польскими властями. В итоге обе стороны пришли к компромиссу и договорились выполнить ряд взаимовыгодных условий.
«Будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, касающиеся трагических событий в Волыни в XX веке. В-третьих, будут приняты решения о выдаче значительного количества разрешений на поисковые и эксгумационные работы», — поделился Зеленский результатами беседы с Польшей.
Экс-комик подчеркнул, что так Киев и Варшава смогут наладить свои отношения и расширить двустороннее сотрудничество.
Напомним, отношения между странами стали холоднее после того, как руководство Украины приняло решение героизировать нацистов УПА*. В связи с этим в Польше начали еще больше ненавидеть украинцев и устраивать нападения на них.
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