Новости Калининграда: зима близко, сквер переселенцев и стирка в подарок

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области. На этот раз мы «отправились» в Зеленоградск. За 35−70 тысяч рублей в сутки гостям обещают «скандинавскую эстетику» и прочие «дизайнерские решения», а также отсутствие «пробок» в ванную по утрам. Есть и спецпредложение — первые две стирки бесплатно. Подробности — в нашем обзоре.