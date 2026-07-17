Биологи выявили мутации в нейронах, связанные с чрезмерным потоотделением

Последующее изучение этих мутаций показало, что сразу 13 из них влияли на активность клеток периферийной нервной системы, которые были так или иначе задействованы в работе потовых желез. Наиболее значимой из них оказалась «точечная» мутация в структуре гена SCN10A, который отвечает за выработку одного из типов ионных каналов, пропускающих ионы натрия через мембраны нейронов и играющих важную роль в их активации.