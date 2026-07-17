ФАС разработала новые правила возврата ж/д билетов для защиты от перекупщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала новые правила возврата железнодорожных билетов для повышения их доступности и снижения рисков покупки перекупщиками. Документ предполагает, что перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10 процентов от стоимости неиспользованного билета. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители ФАС рассказали, что в 2020 году из-за распространения коронавируса стоимость услуги по оформлению возврата средств за неиспользованный железнодорожный билет снизили до минимума. В данный момент это привело к росту числа возвращаемых билетов более чем в три раза по сравнению с периодом до пандемии.
— По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, — передает сайт ведомства.
С 30 мая при отсутствии валидации при входе или выходе приостановили возможность оплаты проезда на МЦД и пригородных электричках банковской картой на турникетах и валидаторах. Для восстановления доступа пассажирам нужно воспользоваться мобильным приложением «Метро Москвы» или личным кабинетом пассажира на сайте банка. В обоих случаях им придется внести доплату за максимальную дальность поездки.