ФАС разработала новые правила возврата ж/д билетов для защиты от перекупщиков

Представители ФАС рассказали, что в 2020 году из-за распространения коронавируса стоимость услуги по оформлению возврата средств за неиспользованный железнодорожный билет снизили до минимума. В данный момент это привело к росту числа возвращаемых билетов более чем в три раза по сравнению с периодом до пандемии.