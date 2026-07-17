Более 20 человек погибли при аварии школьного автобуса в Уганде

20 детей и один взрослый погибли в результате аварии школьного автобуса в Уганде. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила местная полиция.
— Вчера вечером в деревне Чеквати, округ Капчоруа, школьный автобус, перевозивший учеников начальной школы имени короля Давида в Ндейдже, попал в аварию, — написали правоохранители в социальной сети X.
Они уточнили, что несколько детей и трое взрослых пострадали, их доставили в медицинские учреждения.
По предварительной версии следствия, водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги, врезался в скалу и перевернулся.
В начале июля в американском городе Балтимор пассажирский автобус врезался в угол здания на окраине, пострадали 28 человек. На месте происшествия работали экстренные службы и медицинский вертолет.
Ранее в Бобровском районе Воронежской области рейсовый автобус, в котором находились 28 человек, столкнулся с грузовиком. В результате случившегося врачи госпитализировали 12 человек. Авария произошла на 632-м километре трассы М-4 «Дон».