В ночь на 18 июля в Хабаровске загорелся продуктовый склад на улице Индустриальной. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 02:30. На место выехали подразделения по повышенному рангу. Внутри здания находились продукты питания и автомобильные принадлежности. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. На тушении работают 28 человек личного состава и 8 единиц техники, — сообщают в краевом МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Ликвидация пожара продолжается. Информации о пострадавших не поступало.
Пожар на складе в Хабаровске тушат 28 спасателей
В ночь на 18 июля в Хабаровске загорелся продуктовый склад на улице Индустриальной. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 02:30. На место выехали подразделения по повышенному рангу. Внутри здания находились продукты питания и автомобильные принадлежности. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. На тушении работают 28 человек личного состава и 8.
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