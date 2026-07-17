Пожар на складе в Хабаровске тушат 28 спасателей

В ночь на 18 июля в Хабаровске загорелся продуктовый склад на улице Индустриальной. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 02:30. На место выехали подразделения по повышенному рангу. Внутри здания находились продукты питания и автомобильные принадлежности. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. На тушении работают 28 человек личного состава и 8 единиц техники, — сообщают в краевом МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Ликвидация пожара продолжается. Информации о пострадавших не поступало.