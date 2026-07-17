В Хабаровске вспыхнул пожар на продуктовом складе

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Продуктовый склад горит в Хабаровске, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщает главное управление МЧС по краю.
«В 2.30 18 июля (19.30 пятницы мск) в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании продуктового одноэтажного склада на улице Индустриальной в Хабаровске. Пожарные подразделения незамедлительно выехали на вызов по повышенному рангу. На месте установлено, что в помещении находятся продукты питания и автомобильные принадлежности. На данный момент площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Произошло обрушение кровли», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».
Отмечается, что на месте работают 28 человек личного состава и восемь единиц техники. При этом ликвидация пожара продолжается, добавили в МЧС.