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Волгоградцев ждут три зябкие ночи в июле

Три прохладные ночи прогнозируют в Волгоградской области. По данным Волгоградского.

Три прохладные ночи прогнозируют в Волгоградской области. По данным Волгоградского ЦГМС, в темное время суток 18 июля в регионе будет всего от +11 до +16 градусов, а при прояснении температура упадет до +6, что крайне необычно для июля. Днем будет не более 25−27 градусов тепла.

Ночь на 19 июля будет немного теплее — при прояснении до +9. 20 июля ожидается небольшой дождь с северо-западным ветром. Ночью столбик термометра местами опустится до +10, днем будет от +28 до +33.

Напомним, похолодание в Волгоградской область нагрянуло сегодня, 17 июля. Не очень комфортная погода задержится и в начале следующей недели.