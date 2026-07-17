Волгоградцев ждут три зябкие ночи в июле

Три прохладные ночи прогнозируют в Волгоградской области. По данным Волгоградского ЦГМС, в темное время суток 18 июля в регионе будет всего от +11 до +16 градусов, а при прояснении температура упадет до +6, что крайне необычно для июля. Днем будет не более 25−27 градусов тепла.