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В Одессе и Николаеве прошли протесты из-за отставки Федорова

Протесты из-за отставки Михаила Федорова прошли в ряде украинских городов, в том числе в Одессе и Николаеве.

Источник: Аргументы и факты

На Украине прошли акции против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и в поддержку ушедшего в отставку главы Минобороны страны Михаила Федорова, пишет украинское издание «Страна».

«Акции против главкома ВСУ Сырского и в поддержку экс-министра обороны Федорова проходят также в Николаеве и Одессе», — говорится в публикации.

По данным издания, 17 июля протесты также прошли в ряде других украинских городов, в том числе во Львове, Киеве, Кривом Роге и Луцке.

Ранее сообщалось, что заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров написал рапорт об увольнении из-за отставки Михаила Федорова.

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