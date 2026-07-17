В Одессе и Николаеве прошли протесты из-за отставки Федорова

На Украине прошли акции против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и в поддержку ушедшего в отставку главы Минобороны страны Михаила Федорова, пишет украинское издание «Страна».
«Акции против главкома ВСУ Сырского и в поддержку экс-министра обороны Федорова проходят также в Николаеве и Одессе», — говорится в публикации.
По данным издания, 17 июля протесты также прошли в ряде других украинских городов, в том числе во Львове, Киеве, Кривом Роге и Луцке.
Ранее сообщалось, что заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров написал рапорт об увольнении из-за отставки Михаила Федорова.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше