Свищев удивился запросу Плющенко после перехода его сына в сборную Азербайджана

— Евгений Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы под своим брендом. При этом он отправляет своего ребенка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно. Надо изучить правила и принципы: гражданин какой страны он сейчас, за кого выступает и где продолжает жить и трудиться, — подчеркнул Свищев в беседе с порталом «Советский спорт».