Свищев удивился запросу Плющенко после перехода его сына в сборную Азербайджана

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев раскритиковал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после того, как его академия запросила грант в размере 24,1 миллиона рублей. Он напомнил, что сын фигуриста Александр получил спортивное гражданство Азербайджана.
Глава Федерации отметил, что выступает за популяризацию и развитие спорта, а также привлечение зрителей.
— Евгений Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы под своим брендом. При этом он отправляет своего ребенка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно. Надо изучить правила и принципы: гражданин какой страны он сейчас, за кого выступает и где продолжает жить и трудиться, — подчеркнул Свищев в беседе с порталом «Советский спорт».
Ранее появилась информация о том, что академия фигурного катания Евгения Плющенко запросила грант в 24,1 миллиона рублей для постановки «патриотического» ледового шоу с акцентом на «духовно-нравственные ценности». Кроме того, постановка должна объединять поколения и защищать детей от «чуждых русской культуре античеловеческих идеологий, навязываемых извне».
1 июля сын фигуриста Александр Плющенко получил официальное разрешение Международного союза конькобежцев на представление Азербайджана на международной арене. По словам отца спортсмена, он получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.