Погубивший динозавров астероид принадлежал к редкому типу небесных тел

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Геологи из Европы и Канады выяснили, что гигантский чиксулубский астероид, упавший на Землю 65,5−66 млн лет назад и погубивший мезозойскую флору и фауну, относился к очень редкому типу небесных тел, похожих по составу на метеорит Орнанс, который был найден во Франции в 1868 году. Об этом сообщила пресс-служба Университета Британской Колумбии (UBC).
«Это очень редкий тип объектов — аналоги метеорита Орнанс можно встретить далеко не в каждой музейной коллекции. Они содержат в себе относительно мало летучих элементов, таких как углерод и сера, что ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что порожденные падением астероида выбросы соединений серы сыграли важную роль в вымирании мезозойских животных», — пояснил профессор UBC Филипп Клайс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают профессор Клайс и его коллеги, в конце мелового периода, примерно 65,5−66 миллионов лет назад, на Землю упал астероид диаметром около 10−15 километров, оставивший гигантский 300 километровый кратер Чиксулуб в южной Мексике. В его падении ученые не сомневаются, однако его роль в вымирании динозавров и морских рептилий, а также точные последствия этого катаклизма, пока остается предметом споров.
Данные споры связаны в том числе и с тем, что до настоящего времени у геологов не было четкого понимания того, к какому типу астероидов относился объект, породивший кратер Чиксулуб. На эту роль претендует сразу несколько типов примитивных небесных тел из класса углистых хондритов, чей химический состав, плотность и другие свойства очень сильно отличаются. Для раскрытия природы этого астероида геологи изучили изотопный состав отложений, сформировавшихся из обломков этого объекта.
Химическая «родословная» чиксулубского метеорита.
Интерес ученых к этим замерам был связан с тем, что доля никеля-60, одного из стабильных тяжелых изотопов этого металла, существенным образом отличается для разных хондритов, что отражает различия во времени и условиях их формирования. Опираясь на это соображение, профессор Клайс и его коллеги собрали частицы астероида из глин, сформировавшихся во время его падения в пяти разных регионах Дании, Испании и Италии, и определили концентрацию никеля-60 в них.
Эти замеры указали на то, что чиксулубский астероид был больше похож не на так называемые CM-хондриты, как предполагали многие исследователи в прошлом, а на другой тип примитивных метеоритов — так называемые CO-хондриты. К их числу относится французский метеорит Орнанс, его российский аналог Каинсаз и небольшое число других обломков астероидов, собранных в разных регионах Земли за последние два столетия.
Данное открытие стало неожиданностью для геологов, так как в прошлом исследователи считали, что около половины выбросов соединений серы, предположительно сыгравших важную роль в вымирании динозавров и прочей фауны мезозоя, возникло в результате испарения астероида. CO-хондриты почти не содержат в себе летучих соединений серы, что говорит о наличии дополнительных «земных» источников этих выбросов или других факторов, ускоривших вымирание мезозойской фауны, подытожили ученые.