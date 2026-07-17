«Это удивительно»: В ГД оценили запрос Плющенко на грант в 24 млн после перехода Гном Гномыча в Азербайджан

Ранее Федерация фигурного катания России одобрила переход Александра Плющенко в юрисдикцию Азербайджана. После оформления документов в ISU он сможет выступать за сборную этой страны с нового сезона. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Плющенко и его семью за смену гражданства сына, подчеркнув, что настоящий патриот не стал бы так легко менять родину.