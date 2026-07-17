Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это удивительно»: В ГД оценили запрос Плющенко на грант в 24 млн после перехода Гном Гномыча в Азербайджан

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал запрос академии Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей для проведения ледового шоу «Снежная королева». Он подчеркнул, что поддерживает популяризацию спорта и привлечение зрителей через соревнования, тренировки, мастер-классы и шоу, однако отметил, что у него возникли вопросы к Плющенко.

Источник: Life.ru

«Отправляет своего ребёнка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: “Дайте грант”. Вот это удивительно», — возмутился он, передаёт «Совспорт».

Свищёв подчеркнул, что необходимо изучить правила и принципы: определить гражданство Плющенко, за кого выступает его сын и где продолжает работать.

Ранее Федерация фигурного катания России одобрила переход Александра Плющенко в юрисдикцию Азербайджана. После оформления документов в ISU он сможет выступать за сборную этой страны с нового сезона. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Плющенко и его семью за смену гражданства сына, подчеркнув, что настоящий патриот не стал бы так легко менять родину.

В ответ Евгений Плющенко пояснил, что семья приняла такое решение из-за деградации условий в России. Эти слова вызвали реакцию Олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Светланы Журовой, которая призвала Плющенко внимательнее высказываться о положении российских фигуристов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше